Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent leurs opérations à Khan Yunès et dans le centre de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont continué les combats à Khan Yunès et ont mené un raid ciblé dans le centre de la bande de Gaza.

Lors des opérations à Khan Yunès dans le sud de Gaza, les forces israéliennes ont attaqué des cibles terroristes et ont également saisi des armes dont des fusils Kalachnikov, des drones, un lance-missile RPG, des charges explosives ainsi que d’autres équipements militaires.

À l’ouest de Khan Yunès, les soldats de Tsahal ont détecté une escouade terroriste se dirigeant vers eux et à l’aide d’un drone, ils ont éliminé l’escouade du Hamas. Peu de temps après, quatre autres terroristes ont été identifiés dans la zone et ont été éliminés par des avions de l’armée de l’air.

Les combattants israéliens ont aussi mené un raid ciblé dans le centre de Gaza suite à un tir de roquette qui est survenu hier en Israël dans une zone inhabitée près du kibboutz Beeri. Suite à ce tir, les forces de Tsahal ont frappé en direction du tir dans le centre de l’enclave palestinienne et ont éliminé le terroriste du Hamas responsable de l’attaque.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité