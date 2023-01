Itamar Ben Gvir se rend au mont du Temple et affirme qu’Israël « ne cédera pas aux menaces du Hamas »

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu tôt ce matin sur le mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem. Il s’agit de sa première visite sur le site le plus sacré du judaïsme depuis qu’il a pris ses fonctions la semaine dernière.

« Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas« , a déclaré Itamar Ben-Gvir en référence au groupe terroriste palestinien, qui avait promis de « ne pas rester les bras croisés » et « d’enflammer la région » si le ministre visitait le mont du Temple.

« Le mont du Temple est l’endroit le plus important pour le peuple d’Israël. Nous maintenons la liberté de mouvement pour les musulmans et les chrétiens, mais les juifs montent aussi sur le site, et ceux qui font des menaces doivent être traité avec une poigne de fer« , a ajouté le ministre de la Sécurité nationale.

Suite à la visite d’Itamar Ben Gvir, le Hamas a déclaré aujourd’hui dans un communiqué que « le crime du ministre sioniste fasciste Itamar Ben-Gvir d’envahir la mosquée Al Aqsa est une continuation de l’agression de l’occupation contre les lieux saints. La mosquée Al Aqsa est et restera palestinienne, arabe et islamique, et aucune personne fasciste ne peut changer ce fait. »

L’Autorité palestinienne a également condamné la visite, la qualifiant de « provocation sans précédent« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités