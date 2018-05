« Je viens de rentrer à la base dormir un peu avant d’y retourner…

Je suis tellement écœuré par la France, j’ai tellement envie de vomir quand je lis les articles… aujourd’hui, j’y étais, j’étais à la barrière de Gaza, j’ai tout vu.

J’ai vu les Palestiniens manifester « pacifiquement »

Je les ai vu me jeter des pierres, non pas avec les mains, mais avec des frondes,

J’ai vu des enfants de 10 ans, au milieu de la fumée provoquée par les pneus brûlés, du gaz, dans l’espoir d’être blessés pour pouvoir m’accuser.

J’ai vu un homme, qui aurait pu être mon grand père, peut être 80 ans, pousser les femmes et les enfants vers la barrière avec des pierres, dans l’espoir qu’un d’entre eux soit tuer.

J’ai vu des Centaines de palestiniens, la haine dans les yeux, essayer de traverser la barrière dans l’espoir de me lyncher, de me kidnapper, ou de faire un attentat dans une des villes derrière moi.

J’ai vu un palestinien essayé de me tirer dessus avec une Kalashnikov.

J’ai vu les Palestiniens essayer de transporter par le biais de cerfs volants, des explosifs, des cocktails Molotov, où des objets enflammés dans le but de m’atteindre, d’atteindre des civils, ou brûler ma Terre… Et moi avant ça, je les ai prévenus, j’ai envoyé des tracts dans tout gaza pour leur demander de ne pas faire ça, j’ai passé en boucle au microphone un enregistrement, en arabe, pour leur demander de ne pas faire ça, je les ai presque supplié de ne pas m’obliger à tirer sur eux, mais eux l’ont quand même fait… et pire, m’ont envoyés leurs femmes et les enfants…

Et après tout ça, c’est eux qui « manifestent pacifiquement » et moi le terroriste. »

un plaidoyer d’un soldat de Tsahal.

Repris par Alain SAYADA pour Israel Actualités