Jean Luc Melenchon de retour de la Réunion voyage, en classe Business, « vive la classe sociale, Vive les Insoumis » »

Alors que Jean Luc Melenchon mène haut et fort un combat pour la révolution sociale, la lutte des classes, et contre les riches et le Capital…

Le donneur de leçon, Jean Luc Melanchon n’hésite pas lors de son retour de la Réunion, de voyager en business, alors que toute son équipe voyage en classe ECO…..MDR

Bravo les Insoumis, comment se faire berner , moi la classe BUSINESS, vous l’ECO ….

Moi, je ne voyage qu’en classe BUSINESS, évidement avec les revenus et traitements qu’il perçoit , il peut se le permettre…….évidement sur le dos des Insoumis………….MDR

