Joe Biden affirme que l’accord sur le nucléaire iranien est « mort »

Une vidéo du président américain Joe Biden disant que l’accord nucléaire avec l’Iran est « mort » est apparu hier sur Twitter.

La séquence, qui a apparemment été prise lors de la visite du président américain en Californie au début du mois dernier, montre une femme demandant au président américain de déclarer que l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, n’est plus en vigueur.

Any attempts to negotiate with the terrorist regime of Iran will only benefit the Islamic republic at the end of the day. Here, President Biden tells Iranian Americans he will “not announce the Iran deal is dead” in an embarrassing moment #IranRevolution pic.twitter.com/S2zWB2qnAZ

— Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) December 20, 2022