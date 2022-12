Joe Biden promet que les États-Unis ne resteront pas silencieux face à la montée de l’antisémitisme

Le président américain Joe Biden s’est engagé à lutter contre la montée de l’antisémitisme aux États-Unis lors d’une cérémonie d’allumage des bougies à Hanoukka qui a eu lieu hier à la Maison Blanche.

« L’arrivée de Hanoukka cette année – arrive au milieu d’une montée croissante de l’antisémitisme chez nous et, très franchement, dans le monde entier. Je reconnais votre peur, votre blessure, votre inquiétude que ce vil et ce venin deviennent trop normaux », a déclaré Joe Biden.

« En tant que président, je veux que ce soit clair – comme dirait mon père, et beaucoup d’entre vous l’ont dit : le silence est une complicité. Nous ne devons pas rester silencieux. Et je ne m’en suis pas caché dès le début : je ne me tais pas. L’Amérique ne restera pas silencieuse« , a ajouté le président des États-Unis.

Au cours de l’événement, Joe Biden a révélé qu’une Menorah permanente de la Maison Blanche sera utilisée dans tous les événements officiels. Dans le passé, la Maison Blanche avait l’habitude d’emprunter la Menorah de différentes collections pour l’utiliser lors des fêtes de Hanoukka.

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé que le gouvernement américain va mettre en place une commission inter-agences qui aura pour but de lutter contre l’antisémitisme qui sévit dans le pays.

Eliran COHEN pour Israel Actualités