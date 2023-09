Judée-Samarie : les forces israéliennes cartographient la maison de trois terroristes et arrêtent trois personnes recherchées

Les soldats de Tsahal et de la police des frontières ont cartographié hier soir quatre maisons appartenant à trois terroristes palestiniens qui ont participé à la fusillade dans une station-service près de la ville d’Eli en Judée-Samarie qui a provoqué la mort de quatre personnes.

Les troupes israéliennes ont opéré dans le village palestinien d’Urif, au sud de Sichem en Judée-Samarie, pour préparer les maisons à une éventuelle démolition.

Les combattants israéliens ont également arrêté trois personnes recherchées et ont confisqué un couteau et des feux d’artifice dans le camp de réfugiés d’El Arov et dans le village d’Azon.

Les quatre personnes arrêtées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités