Benjamin Netanyahu demande à Elon Musk de lutter contre l’antisémitisme sur le réseau social X

Dans un entretien qui a eu lieu hier soir au siège de Telsa et qui a été diffusé en direct sur le réseau social X (anciennement Twitter), le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et l’entrepreneur Elon Musk ont discuté de divers sujets allant de l’intelligence artificielle à l’antisémitisme en passant par l’Iran et la réforme judiciaire.

Benjamin Netanyahu a souligné lors de cet entretien l’importance de lutter contre l’antisémitisme sur le réseau social X, dont Elon Musk est désormais propriétaire.

« Je connais votre engagement en faveur de la liberté d’expression et je sais que vous êtes opposé à l’antisémitisme. J’espère que vous trouverez dans les limites du Premier amendement un moyen d’essayer de le faire reculer« , a déclaré Benjamin Netanyahu.

Elon Musk a pour sa part réitéré son opposition à l’antisémitisme ainsi qu’à « tout ce qui promeut la haine et le conflit« . Il a déclaré qu’il était « contre l’attaque d’un quelconque groupe« .

L’entrepreneur américain a cependant déclaré que son problème était la protection de la liberté d’expression, bien qu’il ait indiqué qu’un moyen de contrôler la situation serait de commencer à facturer des frais pour l’utilisation de la plateforme.

« La liberté d’expression signifie parfois que quelqu’un dit quelque chose que vous n’aimez pas. Cela ne veut pas dire que la négativité doit être imposée aux gens. Notre objectif primordial est de maximiser le temps utilisateur non regretté. Nous ne pouvons pas contrôler l’antisémitisme à l’avance« , a affirmé Elon Musk.

Au cours de la discussion, Benjamin Netanyahu a vanté les mérites de l’Intelligence Artificielle en expliquant qu’elle peut agir dans la médecine de précision et dans les usines autonomes et qu’elle peut aussi aider à mettre fin aux pénuries alimentaires.

Le premier ministre israélien, qui envisage la création d’une direction de l’IA, a invité Elon Musk et d’autres experts qu’il a rencontrés dans la Silicon Valley à venir en Israël pour discuter plus en détail de la question.

Benjamin Netanyahu a également parlé, lors de cet entretien, de la problématique de la réforme judiciaire, déclarant qu’il était important que les israéliens sachent exactement contre quoi ils protestent.

« Je pense que la plupart d’entre eux ne le savent pas, et il y a un effort concerté pour s’assurer qu’ils ne le savent pas« , a déclaré le dirigeant israélien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités