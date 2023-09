L’UE et les États arabes souhaitent relancer la paix israélo-palestinienne

Plus de 40 pays et délégations ont participé hier à une réunion de haut niveau intitulé « l’effort de la journée de la paix » aux Nations Unies visant à revigorer aux pourparlers de paix israélo-palestiniens.

Cette réunion s’est déroulée sous l’initiative de l’Union européenne, de l’Arabie saoudite, de la Jordanie, de l’Égypte et de la Ligue arabe.

« Le conflit israélo-palestinien se détériore dangereusement. Avec notre initiative, nous voulons soutenir le chemin vers une paix globale entre Israël et la Palestine« , a déclaré Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur son compte X (anciennement Twitter).

Le dirigeant a également déclaré à des journalistes après la réunion, que 30 ans après la signature des accords d’Oslo, « nous ne pouvons pas dire que nous sommes plus proches de la paix entre Israël et la Palestine« .

Joseph Borrell a souligné que les participants de la réunion sont convenus de créer trois groupes de travail de haut niveau. Le premier groupe se chargera des questions régionales, politiques et sécuritaires ; le deuxième groupe travaillera sur les questions économiques, commerciales et environnementales ; le troisième groupe se concentrera sur les questions humanitaires et culturelles. Les groupes commenceront à travailler dans un mois à Bruxelles.

