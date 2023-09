Israël dévoile son nouveau char Barak qui fonctionne avec une Intelligence artificielle

Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui que le nouveau char avancé et doté d’une IA, intitulé Barak, va rejoindre les rangs des chars de Tsahal.

Le nouveau char était en développement et en production depuis plus de cinq ans. Il a été développé dans le cadre d’un effort conjoint de la Direction de la recherche et du développement de la défense, du ministère de la Défense, des forces terrestres de Tsahal, du corps blindé et de la 401e brigade.

Doté de nouvelles capacités de ciblage, le char est conçu pour surveiller son environnement, traiter et présenter les informations aux soldats de manière simple et facile à utiliser. Dans ce cadre, le char est programmé pour se concentrer et cibler l’ennemi avant qu’il ne puisse attaquer le char.

Le système permet également au conducteur de se concentrer sur un environnement à la fois, lui permettant ainsi de voir son environnement à l’extérieur du réservoir en appuyant simplement sur un bouton. Cela vise à aider à résoudre des problèmes de navigation complexes dans différentes zones, notamment urbaines.

Le char comprend aussi une IA avancée, des écrans multi-touch de 21 pouces et des casques avec des jumelles similaires à celles utilisées par les pilotes de chasse.

« À l’occasion du cinquantenaire de la guerre du Kippour et des batailles héroïques menées par les corps blindés qui défendent notre territoire, nous recevons une preuve supplémentaire de la pertinence et de la force du char en tant qu’élément fondamental et décisif des forces terrestres« , a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans un communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités