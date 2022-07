La milliardaire Lily Safra, veuve du banquier Edmond Safra, est décédée samedi à l’âge de 87 ans, a annoncé dans un communiqué la fondation Edmond J. Safra, dont elle était présidente. samedi à l’âge de 87 ans, a annoncé dans un communiqué la fondation Edmond J. Safra, dont elle était présidente.

«Pendant plus de vingt ans, Mme Safra a fidèlement soutenu l’héritage philanthropique de son mari bien-aimé Edmond, apportant son soutien à des centaines d’organisations à travers le monde», a rendu hommage la fondation. Ses funérailles auront lieu le 11 juillet à Genève, en Suisse.

La Fondation Edmond J. Safra a construit 21 synagogues dans des villes à travers Israël à la mémoire de M. Safra, chacune étant un projet de collaboration avec la communauté locale. Tous abritent des congrégations actives : en plus des services de prière réguliers, ils organisent des activités quotidiennes et hebdomadaires, y compris des groupes d’étude et de prière avancés, des cours de religion à tous les niveaux, des activités pour les enfants et les jeunes, ainsi que des événements religieux et culturels.

Barou’h Dayan haemet