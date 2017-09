La réponse d’Hazanavicius à Phillipe Lioret, réalisateur qui accuse Israël responsable de la crise des migrants.

Michel Hazanavicius n’a visiblement pas apprécié la sortie de Philippe Lioret sur France Inter. Invité sur la radio le 14 septembre à s’exprimer sur le drame des migrants, le réalisateur du film Welcome (dans lequel un migrant se noie dans la Manche en tentant de joindre l’Angleterre), a estimé que la cause des flux migratoires était en partie à chercher du côté d’Israël, plus précisément de la guerre des Six Jours.

Une explication géopolitique mêlant Israël, islamisme et drame des migrants qui a fait tiquer le réalisateur d’OSS 117 et de The Artist.

Voici la réponse de Michel Hazanavicius publiée sur son compte Facebook, tout en ironie.

Cher Philippe Lioret

Je t’écris aujourd’hui car quelques jours après ta puissante analyse de la situation géopolitique actuelle, personne à ma connaissance n’a réagi. Tu as fait l’effort de te lever le matin, tu as été jusqu’aux locaux de france inter, tu t’es fendu d’une analyse pointue, et on dirait que tout le monde s’en moque. Personne ne réagit.

Pourtant tu n’as pas démérité. Là où l’on pouvait craindre que tu fasses entendre une voix humaine, une voix qui parle à hauteur d’homme de ces êtres humains qui meurent tous les jours en fuyant leurs pays, tu as montré que tu avais une vision globale des choses, que tu refusais de succomber à l’émotion. On aurait pu redouter un peu de pathos, que tu parlerais de solidarité, d’indignation, mais non, tu as su être beaucoup plus intelligent que ça, et tu t’es evertué à poser le problème comme une équation géopolitique que tu te proposais d’aider à résoudre.

Certes, tu t’es indigné, mais pas exactement là où on pouvait le penser. Tu as preferé être dans l’analyse et la recherche des causes plutôt que dans un appel à la solidarité et la fraternité qu’on aurait pu attendre de toi. C’est très fort.

Ta première reflexion a été de te demander si « la responsabilité de tout ça » ne serait pas à aller chercher du côté d’Israël, plus précisément pendant la guerre des 6 jours, ou quelque chose se serait joué sur l’identité arabe, quelque chose que nous payerions aujourd’hui par -entre autres- l’afflux de migrants en Europe, puisque ce mouvement est dans 2/3 des cas selon toi, du à l’islamisme radical. Si l’on te suit bien, l’islamisme radical découle donc de la guerre des 6 jours. Evidemment tu te contentes de te poser tout haut la question, tout plein d’une grande humilité qui t’honore, mais tout de même tu t’étonnes – et le ton de ta voix laisse ici supposer une certaine forme d’indignation- que personne n’en parle jamais, de ça. Bien. Bravo. Superbe analyse qui méritait effectivement que tu la fasses partager avec l’ensemble du pays.