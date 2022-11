La société Energean découvre 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel au large des cotes israéliennes

La société Energean découvre 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel au large des côtes israéliennes

Le groupe énergétique Energean a annoncé dans un communiqué la découverte d’un gisement de gaz naturel commercialement viable, contenant environ 13 milliards de mètres cubes, sur son site de forage Zeus-01 situé au large des côtes israéliennes.

Le communiqué ajoute qu’un audit du champ Athena adjacent d’Energean a augmenté les réserves de 3 milliards de mètres cubes à 14,75 milliards de mètres cubes, à la suite d’études post-puits des données de forage.

« Les résultats du puits Zeus et de l’analyse post-puits d’Athena fournissent à Energean une confiance supplémentaire quant aux volumes et à la commercialité de la zone Olympus, et la société progresse maintenant dans son plan de développement de champ« , indique le communiqué.

La « zone Olympus » est située entre les champs de Karish et de Tanin dans la zone économique exclusive d’Israël.

« Après le début de la production de notre réservoir de Karish la semaine dernière, je suis ravi que notre programme de forage, qui a maintenant livré cinq puits réussis sur cinq, continue de générer de la valeur, garantissant la sécurité de l’approvisionnement et la concurrence énergétique dans la région« , a déclaré le PDG d’Energean, Mathios Rigas.

Le 26 octobre dernier, Le groupe énergétique Energean avait commencé à extraire du gaz naturel de la plate-forme gazière de Karish au large de la côte nord d’Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités