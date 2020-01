La tentation de Venise par Jack-Yves BOBOTH

Plus d’une centaine de personnes assistaient ce dimanche à une émouvante cérémonie à Sarcelles en mémoire de Yohan Cohen, une des quatre victimes de la prise d’otages de l’Hypercacher.

Ils étaient tous présents, maire de la ville, sous-préfet, élus, représentants du Crifet du Consistoire pour commémorer le souvenir de ce jeune homme de vingt deux ans, habitant de Sarcelles et abattu par un terroriste alors qu’il tentait courageusement de s’interposer.

Le député de Sarcelles, François Pupponi, a dans une belle intervention pris la parole pour rappeler cette terrible journée du vendredi 9 janvier 2015 et la visite qu’il rendit avec le Préfet à la famille de Yohan. Il évoqua également la rencontre que fit Eva Sandler – dont le mari et les deux petits garçons furent assassinés à l’école Ozar Hatorah de Toulouse – à la mère de Yohan.

Les deux familles firent chacune le même choix de s’installer en Israël.

En 2015, l’alyah vers Israël connut un pic avec près de huit mille départs, un record. L’historien Marc Knobel expliquait alors cette augmentation par un «très fort sentiment d’insécurité, de malaise et de doute », notamment lié avec le nombre d’actes antisémites.

Si ces chiffres se sont réduits depuis – on estime à 2415 immigrants français en Israël en 2018 – la vague de départ des Juifs de France vers l’étranger reste forte, car certains font le choix d’autres destinations, comme la Floride ou du Canada.

Mais tant que l’antisémitisme et l’antisionisme resteront prégnants dans la société française, la vague de départ restera significative dans notre pays. Et ce n’est pas l’incompréhensible décision de la cour d’appel de Paris d’exonérer le meurtrier de Sarah Halimi de sa responsabilité qui facilitera l’apaisement et la confiance de nos coreligionnaires dans les institutions de notre pays. Et la tentation de Venise, celle de changer de vie, de s’épanouir dans un autre univers, restera forte chez les Juifs de France…

Jack-Yves Bohbot