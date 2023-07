La Turquie arrête sept agents du Mossad soupçonnés d’espionnage

L’Organisation nationale du renseignement d’Ankara a annoncé aujourd’hui que le contre-espionnage turc a récemment arrêté sept agents présumés du Mossad soupçonnés d’espionnage. Selon les médias turcs locaux, tous les sept agents ont avoué travailler pour l’agence d’espionnage israélienne.

Les hommes du Mossad auraient espionné des « ressortissants non turcs ». Les espions, qui portaient des passeports de divers pays du Moyen-Orient, auraient été membres d’une équipe de 56 membres, qui faisait à son tour partie d’un réseau plus vaste composé de neuf cellules.

L’Organisation nationale du renseignement d’Ankara a affirmé que les espions israéliens avaient recueilli des renseignements biographiques grâce à des méthodes de routage en ligne, au suivi de véhicules et au piratage de réseaux protégés.

Les agents israéliens auraient également physiquement suivi diverses cibles et filmé des réunions. Selon les autorités turques, cette opération était « supervisée par un israélien d’origine arabe, Suleiman Agbariya ». Le réseau comprenait des citoyens de plusieurs pays du Moyen-Orient et utilisait de faux sites en plusieurs langues, en particulier l’arabe pour obtenir des emplacements et des adresses IP.

En mai, des responsables turcs avaient annoncé l’arrestation de 11 personnes pour avoir espionné une entreprise iranienne et des individus ayant des liens commerciaux avec l’Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités