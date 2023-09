L’ambassadeur iranien auprès de l’ONU affirme que Benjamin Netanyahu a menacé l’Iran d’une guerre nucléaire

Amir Saeed Irvani, l’envoyé spécial de l’Iran à l’ONU, a écrit une lettre au Conseil de sécurité des Nations unies pour se plaindre de la « menace d’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran » du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de son discours du 22 septembre à l’Assemblée générale de l’ONU.

« L’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires constitue une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier de la part d’Israël, et souligne la menace grave qui pèse sur la sécurité et la paix internationale« , a déclaré Amir Saeed Irvani dans la lettre.

« Nous n’hésiterons pas à exercer nos droits légitimes et inhérents pour défendre nos intérêts nationaux« , a également ajouté l’ambassadeur iranien.

Lors de son discours à l’AGNU, (l’Assemblée générale des Nations unies) Benjamin Netanyahu a affirmé que « l’Iran doit faire face à une menace nucléaire crédible« , indiquant que « tant que je serai premier ministre d’Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire« .

Le bureau du premier ministre israélien a clarifié les commentaires de Benjamin Netanyahu après son discours, expliquant que le dirigeant israélien voulait parler de « menace militaire ». Le bureau du premier ministre a noté qu’une « menace militaire » plutôt qu’une « menace nucléaire » était ce qui avait été écrit dans les notes du discours du Premier ministre.

Eliran COHEN pour Israel Actualités