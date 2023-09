Le Shin Beth déjoue une tentative d’assassinat contre Itamar Ben-Gvir orchestré par l’Iran

L’Agence de sécurité israélienne (Shin Beth) a annoncé aujourd’hui qu’elle a arrêté une cellule terroriste dirigée par l’Iran qui prévoyait de mener des attaques terroristes contre des citoyens israéliens et d’assassiner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Le Shin Bet a arrêté cinq suspects, trois palestiniens et deux citoyens israéliens, qui ont été recrutés par le régime iranien afin de déstabiliser la sécurité d’Israël.

Deux des suspects palestiniens, Murad Kamamja et Hassan Mujarima, ont été accusés d’être dirigés par un résident jordanien travaillant pour les forces de sécurité iraniennes. Selon le Shin Bet, les deux hommes étaient chargés de faire entrer clandestinement des armes en Israël et de collecter des informations sur deux cibles d’assassinats politiques : Le ministre Itamar Ben-Gvir et l’ancien député Yehuda Glick.

Les deux citoyens israéliens arrêtés, résidents du nord d’Israël, ont été recrutés par un opérateur basé à Jénine en juin et ont incendié une voiture à Haïfa dans ce qui, selon le Shin Bet, était très probablement un essai mené par les opérateurs iraniens afin d’examiner la volonté des citoyens israéliens de mener des attaques.

Le Shin Bet a déclaré qu’il considérait « très au sérieux » l’implication de citoyens israéliens dans des complots terroristes et des actes d’accusation ont été remis ces derniers jours aux suspects détenus par les forces de sécurité israéliennes.

Itamar Ben-Gvir a réagi au rapport du Shin Beth sur son compte X (anciennement Twitter) en saluant les efforts de l’appareil de sécurité israélien pour contrecarrer le complot d’assassinat iranien.

« Je félicite le personnel du Service général de sécurité et les forces de sécurité qui ont révélé et capturé la cellule terroriste qui avait l’intention d’assassiner un ministre israélien. Je continuerai d’agir sans crainte et avec détermination pour apporter un changement fondamental dans les conditions d’emprisonnement des terroristes en prison, pour poursuivre la lutte contre le terrorisme, pour sauvegarder les droits de prière et la souveraineté juive sur le Mont du Temple, et pour assurer la sécurité et la paix des citoyens israéliens« , a affirmé Ittamar Ben-Gvir.

Eliran COHEN pour Israel Actualités