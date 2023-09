L’Etat d’Israël est officiellement intégré au programme américain d’exemption de visa

L’État d’Israël est officiellement intégré au programme américain d’exemption de visa

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a annoncé aujourd’hui qu’Israël est officiellement admis comme la 41e nation au programme américain d’exemption de visa.

L’annonce, faite par le secrétaire d’État en consultation avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, signifie qu’à partir du 30 novembre prochain, les citoyens israéliens pourront visiter les États-Unis pendant un séjour de 90 jours sans visa.

« La désignation d’Israël dans le programme d’exemption de visa est une reconnaissance importante de nos intérêts de sécurité communs et de l’étroite coopération entre nos deux pays« , a déclaré Alejandro Mayorkas.

« Cette désignation, qui représente plus d’une décennie de travail et de coordination entre les États-Unis et Israël, renforcera la collaboration de nos deux pays en matière de lutte contre le terrorisme, d’application de la loi et de nos autres priorités communes. L’entrée d’Israël dans le programme d’exemption de visa, et les exigences strictes que cela implique, rendront nos deux pays plus sûrs« , a ajouté le secrétaire américain.

Anthony Blinken a déclaré que l’admission d’Israël « représente une étape cruciale dans notre partenariat stratégique avec Israël qui renforcera davantage l’engagement de longue date entre les peuples, la coopération économique et la coordination en matière de sécurité entre nos deux pays ».

Le secrétaire d’État américain a également affirmé que « cette réalisation importante renforcera la liberté de mouvement des citoyens américains, y compris ceux vivant dans les territoires palestiniens ou voyageant vers et depuis ces territoires«

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a aussi réagi, saluant « un moment important et joyeux pour tous les citoyens d’Israël« .

« Nous avons travaillé sur ce sujet pendant de nombreuses années, près d’une décennie, encore plus l’année dernière lorsque nous avons adopté une législation approfondie à la Knesset, une législation qui a permis de poser la base légale de cette décision« , a expliqué le premier ministre israélien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités