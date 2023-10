91% des étudiants juifs affirment avoir été victimes d’un acte antisémite à l’université, selon un sondage

Selon un sondage mené par l’IFOP et l’UEJF et publié aujourd’hui dans Le Parisien, 91% des étudiants juifs français ont été victimes d’une agression antisémite lors de leur passage à l’Université.

Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 237 étudiants de confession juive qui ont du répondre à un questionnaire en ligne datant du 14 juin au 5 septembre 2023. 802 personnes représentatives de la population étudiante française ont aussi été sondés via un questionnaire en ligne datant du 1er au 8 juin 2023.

Le sondage rapporte que 7% des étudiants juifs ont été déjà victimes d’une agression physique à caractère antisémite, dont 3% à plusieurs reprises. 43% des étudiants indiquent avoir reçu des menaces verbales et des agressions physiques relatives à Israël.

Le sondage indique également que 45% des étudiants juifs ont été au moins une fois victime d’une injure antisémite. Les étudiants juifs expliquent que le plus souvent, ils sont victimes d’une injure ou d’une plaisanterie antisémite comme des blagues sur la Shoah (80%) ou des remarques véhiculant des stéréotypes sur les juifs (89%).

Plus inquiétant encore, 83% des étudiants juifs craignent davantage les actes antisémites venant de l’extrême gauche contre 63% des étudiants qui craignent plus des actes antisémites venant de l’extrême droite. 84% des étudiants affirment d’ailleurs assister à une montée des violences de l’extrême gauche contre 53% des étudiants qui indiquent assister à une montée des violences de l’extrême droite.

Les actes antisémites décrits dans le sondage se déroule dans les locaux de l’université (67%), dans le cadre d’un cours (27%), ou lors d’une soirée étudiante (24%).

Face à ces agressions, 36% des étudiants affirment avoir déjà caché le fait d’être juif par peur de l’antisémitisme et 33% expliquent avoir modifié leurs comportements après avoir été confronté à des actes antisémites.

D’autant que les stéréotypes antisémites sont fortement présents dans les universités françaises. 19% des étudiants français sondés considèrent que les juifs ont plus de facilité que les autres pour payer leurs frais de scolarité. 18% des étudiants français estiment aussi que les étudiants juifs ont plus de chances de travailler dans la finance et dans les médias après leurs études.

Eliran COHEN pour Israel Actualités