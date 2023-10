Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël va devenir le troisième pays au monde en matière d’Intelligence artificielle

Selon les informations du Jerusalem Post, Benjamin Netanyahu a déclaré hier, lors de sa réunion hebdomadaire avec le gouvernement israélien, qu’Israël va devenir prochainement le troisième pays au monde en matière d’Intelligence artificielle.

« L’intelligence artificielle est un domaine bien plus puissant que le cyber, infiniment plus fort que le cyber, et nous nous sommes fixés pour objectif de faire de l’État d’Israël le troisième pays au monde dans ce domaine, un objectif très ambitieux », a déclaré le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu a également affirmé que l’État d’Israël va mettre en place pour lutter contre les avantages et les dangers posés par l’intelligence artificielle.

« Israël est en train de créer un plan national pour lutter contre les avantages et les dangers posés par l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois maintenant, j’élabore un plan national. Bientôt, je nommerai un chef de projet sur le sujet et je soumettrai également le plan national au gouvernement et au public« , a expliqué Benjamin Neyanyahu.

Il y a une semaine, le premier ministre israélien avait discuté de l’Intelligence artificielle lors de sa rencontre à San Francisco avec Elon Musk, en vantant les mérites de l’Intelligence Artificielle et en expliquant qu’elle peut agir dans la médecine de précision et dans les usines autonomes et qu’elle peut aussi aider à mettre fin aux pénuries alimentaires.

Eliran COHEN pour Israel Actualités