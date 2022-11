L’Arabie Saoudite et les États-Unis craignent une attaque imminente de l’Iran sur le royaume saoudien

Selon les informations de l’agence de presse américaine, Associated Press, L’Arabie saoudite a partagé des renseignements avec les États-Unis indiquant que l’Iran prévoyait une attaque « imminente » contre le royaume saoudien.

L’armée américaine et d’autres armées au Moyen-Orient ont relevé leur niveau d’alerte en réponse à cet avertissement.

Le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré hier dans un communiqué que les États-Unis sont « préoccupés par l’image de la menace » et qu’ils sont en « contact constant » avec les Saoudiens via les canaux militaires et de renseignement.

« Nous n’hésiterons pas à agir pour la défense de nos intérêts et de nos partenaires dans la région« , ajoute le communiqué.

Selon les informations de l’Associated Press, qui cite trois responsables américains, l’inquiétude accrue des États-Unis survient alors que l’administration du président américain Joe Biden intensifie ses critiques contre l’Iran au sujet de sa répression meurtrière en cours contre les manifestations iraniennes et au sujet de la vente de drones iraniens à la Russie, qui sont utilisés par l’armée russe dans sa guerre contre l’Ukraine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités