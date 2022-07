Laurent Nuñez succède à Didier Lallement comme préfet de police de Paris

Photo Alain AZRIA pour Israel Actualités

Son nom bruissait dans les couloirs Laurent Nuñez devrait être nommé, sauf surprise de dernière minute, mercredi en Conseil des ministres préfet de police de Paris où il succédera à Didier Lallement. Cette nomination stratégique, sur proposition du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, fait partie de celles qui sont décidées par le chef de l’Etat.

L’actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) et ex-secrétaire d’Etat auprès de Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, succédera à Didier Lallement dont la gestion de l’ordre public et les méthodes en général ont été régulièrement décriées depuis son arrivée à la PP en mars 2019, en pleine crise des « gilets jaunes ».