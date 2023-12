L’auteur de l’attentat Armand Imane R. dans le 16 eme à Paris était fiché S, il en avait marre de voir des musulmans mourir », notamment à Gaza, et que la France était « complice » d’Israël.

Comme il a été notifié hier soir lors de son arrestation , le terroriste qui a commis l’attentat d’hier soir à Paris faisant 1 mort et 2 blessés ne s’appellerai pas Armand mais Iman, pourquoi encore jouer sur l’identité du Terroriste, en rappelant et précisant qu’il était né en France de Nationalité française de parent Iranien, comme l’aime à nous le rappeler l’Agence France Presse.

Ce que nous savons, c’est que ce français est un Franco-Iranien Musulman, avait été arrêté et condamné à 5 ans ( 4 ans ferme et 1 an avec sursit)il fut libéré au bout de 4 ans…..en 2020.