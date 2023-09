L’Autorité palestinienne promet de ne pas saper l’accord de normalisation entre Israel et l’Arabie saoudite

Un diplomate du Département d’État américain a déclaré à l’agence de presse américaine spécialisée dans l’actualité du Moyen-Orient, The Media Line, que l’Autorité palestinienne s’est engagée à ne pas critiquer publiquement tout éventuel accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible du sujet, a indiqué que l’administration Biden travaillait en étroite collaboration avec l’Arabie saoudite. Les responsables américains visent à élaborer un plan financier et politique destiné à apaiser les palestiniens.

Le diplomate américain a confirmé que les négociations sont centrées sur un « paquet financier généreux qui sortirait l’économie palestinienne de son état actuel ».

« L’Arabie saoudite est un pays immense doté d’un poids politique énorme et de ressources naturelles considérables, et nous n’avons aucune chance de lui résister. C’est pourquoi nous demandons d’être inclus dans leurs négociations avec les Américains », a déclaré un responsable de l’Autorité palestinienne à Ramallah, familier avec la situation, à The Media Line.

Il y a une semaine, l’Arabie Saoudite a annoncé qu’elle allait reprendre son aide financière à l’Autorité palestinienne afin de pouvoir s’assurer du soutien des responsables palestiniens au vu d’un probable accord de normalisation entre le Royaume saoudien et Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités