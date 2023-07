Le cabinet de sécurité israélien vote une série de mesures pour sauver l’Autorité palestinienne

Le cabinet de sécurité israélien a voté hier en faveur d’une série de mesures économiques et de défense pour renforcer l’Autorité palestinienne.

Huit membres ont voté oui en adoptant le projet de décision présenté par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec un vote contre et une abstention.

« En l’absence d’un changement dans l’évaluation nationale, Israël agira pour empêcher l’effondrement de l’Autorité palestinienne, tout en exigeant qu’elle cesse son activité anti-israélienne dans l’arène juridico-diplomatique internationale, l’incitation dans ses médias et son système éducatif, les paiements aux familles des terroristes et des meurtriers et la construction illégale dans la zone C », a déclaré le Cabinet de sécurité dans un communiqué après le vote.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui est également ministre au ministère de la Défense, se sont vivement opposés au programme d’assistance, qui intervient au milieu de la détérioration de la situation sécuritaire en Judée-Samarie.

Avant le vote, Itamar Ben-Gvir a qualifié la proposition de « délirante » et de « décision honteuse d’accorder des concessions et des avantages à l’Autorité palestinienne« .

Le gouvernement israélien perçoit 600 à 800 millions de shekels par an pour l’AP, ce qui représente 65 à 70 % de ses revenus, sans compter l’aide étrangère.

Eliran COHEN pour Israel Actualités