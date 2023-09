Le conseiller israélien à la sécurité nationale affirme qu’Israël agira si l’Iran enrichit son uranium à plus de 60%

Tzachi Hanegbi, le conseiller israélien à la sécurité nationale, a averti dans un discours prononcé lors d’une conférence sur la lutte contre le terrorisme à l’université Reichman d’Herzliya, que l’État d’Israël n’aura pas d’autre choix que d’agir si l’Iran enrichit de l’uranium à un degré de pureté supérieur à 60 %.

« Si l’Iran décide d’enrichir de l’uranium à plus de 60 % et que nous l’identifions – et il n’y a aucune possibilité que nous ne le fassions pas, que le monde ne le reconnaisse pas – le résultat est qu’Israël agira par nécessité« , a déclaré Tzachi Hanegbi.

Tzachi Hanegbi a ajouté qu’une telle évolution indiquerait que « ’l’Iran poursuit clairement une politique de bombe nucléaire, et nous ne pouvons pas risquer notre sort« .

Les commentaires du conseiller israélien interviennent une semaine après qu’un rapport de l’AIEA a montré que la République islamique iranienne a continué d’accumuler de l’uranium enrichi à des niveaux proches de ceux de qualité militaire.

Le rapport de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a évalué le stock d’uranium enrichi à 60 % de la République islamique à 121,6 kilogrammes, contre 114 kilogrammes en mai et 87,5 kilogrammes en février. L’uranium enrichi à 60 % de pureté n’est qu’à une courte étape technique des 90 %, considérés comme de qualité militaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités