Le chef du Mossad affirme que 27 tentatives d’attentats terroristes planifiées par l’Iran contre des juifs et des israéliens ont été déjoués.

David Barnea, le directeur du Mossad, a déclaré hier lors du 22e Sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme, organisé par l’Institut international de lutte contre le terrorisme (ICT) à l’Université Reichman de Herzliya, que l’Agence de renseignement israélienne, en coopération avec ses alliés internationaux, a déjoué jusqu’à présent cette année 27 tentatives d’attentats iraniens visant à assassiner des israéliens et des Juifs en dehors des frontières de l’État hébreu.

« Les complots poursuivis par ces équipes terroristes ont été orchestrés et dirigés par l’Iran« , a dévoilé David Barnea, soulignant que les tentatives d’attaques ont eu lieu « partout dans le monde« , notamment « en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud« .

« Tout préjudice causé à un israélien ou à un juif, de quelques manières que ce soit, suscitera une réponse contre les iraniens qui ont envoyé les terroristes et les décideurs politiques qui ont autorisé les unités terroristes à mener à bien les complots, de la base jusqu’au sommet« , a averti le chef du Mossad.

Il y a deux semaines, le Conseil de sécurité nationale israélien a averti les citoyens israéliens de rester vigilants lorsqu’ils voyagent pendant la prochaine période des fêtes juives de Roch Hachana. L’avertissement aux voyageurs mis à jour fait état d’un risque plus élevé d’actes terroristes iraniens dans des pays voisins et lointains, notamment la Géorgie, l’Azerbaïdjan et la Turquie, ainsi que dans les pays d’Afrique et d’Amérique latine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités