Benjamin Netanyahu s’entretient avec Volodymyr Zelenski concernant le pèlerinage des juifs religieux à Ouman

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est entretenu hier soir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet du pèlerinage des juifs religieux à Ouman qui aura lieu dans une semaine durant les fêtes de Roch Hachana.

« Lors de notre appel, Benjamin Netanyahu et moi avons discuté de la manière de garantir que l’exemption de visa fonctionne pleinement pour les citoyens ukrainiens, ainsi que de la manière d’assurer la sécurité des Juifs hassidiques lors de leur pèlerinage annuel à Ouman« , a déclaré Volodymyr Zelensky sur son compte X (anciennement Twitter).

« L’Ukraine a toujours accueilli chaleureusement les pèlerins et a assumé la responsabilité de leur sécurité. Compte tenu de la menace des missiles russes et des drones iraniens, le pèlerinage de cette année comporte des risques élevés en matière de sécurité. Nos abris anti-bombes ont une capacité d’accueil d’environ 11 000 personnes. Une action commune rapide est nécessaire pour garantir la sécurité d’un plus grand nombre de personnes », a-t-il ajouté.

Benjamin Netanyahu a déclaré sur son compte X que durant l’entretien il a « soulevé la nécessité d’assurer autant que possible l’arrivée des fidèles à Ouman cette année afin de garantir la liberté de culte« .

« Nous avons également discuté des moyens permettant à Israël de soutenir l’Ukraine dans la lutte contre l’agression russe, ainsi que de la coopération internationale entre nos États« , a ajouté le premier ministre israélien.

Cet entretien s’est déroulé au milieu de tensions entre l’Ukraine et Israël. Ces derniers mois, L’Ukraine s’est plaint du traitement réservé par Israël aux réfugiés ukrainiens cherchant à entrer dans l’État hébreu. Le pays a averti que cela pourrait avoir un impact sur sa gestion des milliers de religieux israéliens qui envisagent de faire leur pèlerinage annuel dans la ville ukrainienne d’Ouman.

L’Ukraine se plaint depuis longtemps du soutien tiède d’Israël alors qu’elle se défend contre l’invasion de son pays par la Russie, une guerre qui en est maintenant à sa deuxième année.

