France : Anne Hidalgo retire la médaille Grand Vermeil de Paris à Mahmoud Abbas après ses propos antisémites sur la Shoah

Dans une lettre adressée hier soir à Mahmoud Abbas, Anne Hidalgo, la Maire de Paris, a décidé de retirer la médaille Grand Vermeil de Paris, décerné au chef de l’Autorité palestinienne il y a huit ans. Cette décision fait suite aux propos antisémites tenus dernièrement par Mahmoud Abbas concernant la Shoah.

« Vous avez récemment justifié l’extermination des juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale avec une volonté manifeste de nier le génocide dont les populations juives ont été victimes. Je condamne avec la plus grande fermeté vos propos, aucune cause ne peut justifier le négationnisme et le révisionnisme« , a écrit Anne Hidalgo dans la lettre.

La Maire de Paris a ajouté que « La Shoah fait partie de l’histoire de Paris. Dans notre ville, pendant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes de confession juive ont été raflés, déportés puis exterminés dans des camps de la mort« .

Anne Hidalgo a également affirmé que les propos tenus par Mahmoud Abbas sont « contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah » et a donc décidé que le chef de l’AP ne peut plus « prévaloir de la distinction » de la médaille Grand Vermeil de Paris.

Néanmoins, Anne Hidalgo a tenu à souligner que Paris reste « partenaire des villes de Bethléem, Jéricho et Jénine« .

Dans un discours récent au conseil révolutionnaire du Fatah, Mahmoud Abbas a déclaré que les juifs ashkénazes ne sont pas sémites et qu’Adolf Hitler n’a pas tué les juifs parce qu’ils étaient juifs, mais en raison de leur rôle dans la société qui avait trait à l’usure et à l’argent.

Ces propos antisémites d’une violence rare ont provoqué un tollé, notamment du côté de l’Union Européenne qui a affirmé que ces propos sont une insulte aux millions de victimes de l’Holocauste.

Eliran COHEN pour Israel Actualités