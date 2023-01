Le Hamas publie une vidéo de l’otage israélien Avera Mengistu

Hamas a publié aujourd’hui une vidéo non datée et non vérifiée du captif israélien Avera Mengistu, qui est détenu par les terroristes palestiniens depuis qu’il est entré dans la bande de Gaza de son propre chef en 2014.

Le média israélien Walla a diffusé la vidéo sur son compte Twitter :

חמאס פרסם סרטון של אברה מנגיסטו מהשבי לכאורה pic.twitter.com/MmpZK20rmr — וואלה! (@WallaNews) January 16, 2023

« Je suis le prisonnier Avera Mengistu. Combien de temps vais-je rester prisonnier ici, moi et mes camarades, après ces longues et douloureuses années ? Où en sont l’État et le peuple d’Israël concernant notre sort ?« , Déclare l’otage dans la vidéo.

Le groupe terroriste palestinien a également inclus un message dans la vidéo au chef d’état-major sortant de Tsahal, le lieutenant-général Aviv Kohavi et au nouveau lieutenant-général Herzi Halevi , qui a pris ses fonctions ce matin.

La vidéo commence par une déclaration soulignant « l’échec du chef d’état-major sortant Aviv Kohavi et ses mensonges à son peuple et à son gouvernement sur des réalisations imaginaires et délirantes. »

Les terroristes du Hamas poursuivent en affirmant que Herzi Halevi « doit se préparer à porter le fardeau de cet échec et de ses conséquences »

Le frère d’Avera Mengistu, Ilan Mengistu, a déclaré dans une interview à la Douzième chaîne qu’il n’était pas certain à 100% que l’homme de la vidéo était vraiment son frère.

Eliran COHEN pour Israel Actualités