Le Hamas va relancer « la marche du retour » à la frontière de Gaza

Le Hamas a décidé de relancer la « marche du retour » en réhabilitant « les camps de retours » le long de la frontière entre Gaza et Israël. Les activités devraient commencer la semaine prochaine.

L’organisation terroriste a pris cette décision en raison de la menace de l’État d’Israël de reprendre sa politique d’assassinats ciblés des dirigeants terroristes palestiniens.

La campagne de « la marche du retour » a été initialement organisée en mars 2018, à l’occasion du 42e anniversaire de la Journée de la Terre. Les violentes manifestations, organisées presque chaque semaine par les habitants de Gaza le long de la frontière, ont duré du 30 mars 2018 au 27 décembre 2019.

Au cours de ces manifestations, des milliers d’émeutiers incités par le Hamas qui dirige la bande de Gaza ont commis des actes de violence à la frontière quasiment chaque semaine, notamment en lançant des pierres, des cocktails Molotov et d’autres objets explosifs sur la barrière de sécurité et sur les soldats de Tsahal et également en brûlant des pneus, en criant des slogans anti-israéliens et en brandissant des drapeaux palestiniens.

Eliran COHEN pour Israel Actualités