le maire de Petah Tikva, Rami Greenberg, et trois de ses associés (dont un ultra-orthodoxe de la faction) ont été arrêté ce matin

Des enquêteurs de l'Unité nationale d'enquête sur la fraude, Lahav 433 ont arrêté ce matin le maire de Petah Tikva, Rami Greenberg, et trois de ses associés (dont un ultra-orthodoxe de la faction) qui auraient été impliqués dans la commission d'infractions de fraude et abus de confiance, extorsion, utilisation d'abus de pouvoir, corruption et complot en vue de commettre un crime.

L’enquête policière a débuté il y a environ un an à la suite d’une plainte selon laquelle Rami Greenberg aurait exigé le licenciement ou la révocation de ses opposants ou des membres de leur famille, et en avait fait une condition pour transférer des budgets aux institutions qui les emploient et sont budgétisées par l’autorité.

Les trois collaborateurs du maire sont soupçonnés d’avoir agi dans le cadre de sa mission de réalisation de ses volontés et intentions.