Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz se rend en Turquie pour une visite diplomatique

Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, s’est envolé aujourd’hui pour la Turquie, alors que les deux pays sont sur le point d’établir des liens militaires plus solides dans le but de renforcer la sécurité et la stabilité régionale.

Benny Gantz rencontrera son homologue le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et sera accueilli par une garde d’honneur à Ankara.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré au Jerusalem Post qu’il s’agit d’une « visite historique » qui mettra l’accent sur l’instauration de la confiance mutuelle entre les deux ministres.

Selon le responsable, l’implication de l’Iran en Syrie sera l’une des questions discutées entre les deux responsables.

Israël et la Turquie ont pleinement repris leurs relations diplomatiques après un refroidissement de leurs relations qui a duré plus de dix ans. Il y a deux mois, l’État d’Israël a nommé un nouvel ambassadeur en Turquie, en la personne d’Irit Lillian.

Eliran COHEN pour Israel Actualités