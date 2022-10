Le président de l’État Israël s’entretient avec Anthony Blinken et Nancy Pelosi lors de sa visite aux États-Unis

Isaac Herzog, le président de l’État d’Israël, actuellement aux États-Unis pour une visite diplomatique, s’est entretenu avec Anthony Blinken, le secrétaire d’État américain. Ce dernier s’est dit préoccupé par « les tensions accrues actuelles, la violence et la perte des vies israéliennes et palestiniennes en Cisjordanie« .

Les deux hommes ont également évoqué des préoccupations communes en matière de sécurité, notamment l’invasion russe de l’Ukraine et la présence de drones iraniens dans la région. Pendant son séjour aux États-Unis, Isaac Herzog devrait d’ailleurs présenter au président américain Joe Biden des preuves que des drones iraniens sont utilisés contre des civils ukrainiens dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Anthony Blinken a aussi tenu à féliciter Isaac Herzog pour l’accord conclu autour de la frontière maritime entre Israël et le Liban.

Enfin, les deux hommes ont également réaffirmé la force des liens américano-israéliens, et ont émis le souhait d’élargir et d’approfondir les relations entre Israël et les États arabes.

Isaac Herzog a aussi rencontré la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a déclaré que c’était un « honneur personnel et professionnel d’accueillir le président Herzog« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités