Le Ministre Galant, nommé récemment ministre de la Alya et de l’intégration a demandé à rencontrer Israël Is Forever, entre autre, afin d’étudier le dossier de la Alya de France.

Le Ministre s’est montré très désireux de faire tous les efforts possibles pour augmenter de manière conséquente la Alya de France et les méthodes d’intégration. Une réunion interministérielle a été demandée par le 1er M inistre Binyamin Netanyahou qui a demandé au ministre Galant de mener. Cette réunion aura lieu début Février. Le ministre Galant va mettre Israel is Forever en contact avec l’administration du ministère afin que l’on puisse faire avancer les solutions proposées. Quelque soit le futur poste qu’aura Yohav Galant dans le prochain ministère, il nous a assuré de son soutien dans ce projet qu’il sait primordial pour les juifs de France et pour Israël.

– ‎avec ‎‎Celine Berdugo, ‎‎יואב גלנט – Yoav Gallant‎,Jacques Kupfer Officiel‎‎ et Jacques Kupfer‎, à ‎משרד העלייה והקליטה‎.‎