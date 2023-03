Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite à Londres pour faire évoluer les relations diplomatiques entre Israël et le Royaume-Uni

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen était en visite aujourd’hui à Londres afin d renforcer les liens économiques bilatéraux entre l’Etat d’Israël et la Grande-Bretagne.

Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, la feuille de route 2030 pour les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et Israël « contient des engagements détaillés pour approfondir la coopération dans l’ensemble des relations entre Israël et le Royaume-Uni, notamment en matière de commerce, de cyber, de science et de technologie, de recherche et développement, de sécurité, de santé et declimat ».

Eli Cohen et son homologue, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly ont par ailleurs signé ce matin un accord visant à approfondir les liens technologiques, commerciaux et de sécurité entre Israël et le Royaume Uni.

Le nouvel accord comprend environ 24,50 millions de dollars d’engagements de financement conjoints sur la technologie et l’innovation.

Plus tard cette année, le premier ministre britannique Rishi Sunak a l’intention de se rendre en Israël pour marquer le 75e anniversaire du pays.

Eliran COHEN pour Israel Actualités