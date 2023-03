Opération Shover Galim : vingt-six personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 26 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages d’Aja, Kiva et Bani Naim.

Les forces israéliennes ont opéré dans la ville de Naplouse pour cartographier le domicile du terroriste qui a perpétré la fusillade à Hawara le 26 février 2023, au cours de laquelle les frères Hillel Menachem Yaniv Weigel Yaakov Yaniv ont été assassinés.

Les soldats israéliens ont arrêté quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes à Kfar Yavd.

Les combattants israéliens ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes à Kalkilia et Nealin.

Les forces israéliennes ont arrêté deux autres personnes soupçonnées d’être impliqué dans des activités terroristes dans le village de Khirbat Abu Falah.

Les soldats israéliens ont arrêté sept personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Sawahra, Abu Dis, Eizariya, Beit Omer, Walaga et Doha.

Les combattants israéliens ont arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et ont confisqué une arme à feu dans les villages de Horsa et Al Fawar et dans la ville de Dhariya.

Les forces israéliennes ont arrêté quatre personnes soupçonnées d’être impliqué dans des activités terroristes et ont confisqué des armes et des munitions dans le camp de réfugiés d’Aqat Jaber.

Les 26 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités