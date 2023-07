Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite au Ghana afin de renforcer les liens entre Israël et l’Afrique

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré aujourd’hui le président du Ghana Nana Akufo-Addo et son homologue ghanéenne Shirley Ayorkor Botchwey à Accra.

Les réunions, axées sur le renforcement de la position d’Israël au sein de l’Union africaine, interviennent un jour après que Eli Cohen a ouvert le premier forum d’affaires Israël-Ghana, avec la participation d’entreprises dans les domaines de l’eau, de l’agriculture et du développement de projets.

« La visite au Ghana devrait approfondir la coopération entre les deux pays et sur la scène internationale. Promouvoir l’activité d’aide internationale israélienne tout en approfondissant les relations avec le Ghana dans le domaine de la sécurité des frontières, de la gestion de l’eau et de la santé« , a déclaré le bureau d’Eli Cohen dans un communiqué.

« Le renforcement des liens entre Israël et l’Afrique améliorera la position internationale d’Israël, favorisera l’économie israélienne et aidera à relever les défis du continent« , ajoute le bureau du ministre israélien des Affaires étrangères.

Nana Akufo-Addo a noté que le Ghana « sera toujours un ami de l’État d’Israël et nous soutiendrons sa position en tant qu’observateur auprès de l’Union africaine« .

Le président ghanéen a aussi tenu à saluer « chaleureusement l’activité des entreprises israéliennes au Ghana et nous continuerons à encourager de plus en plus la coopération entre les pays au profit des nations« .

La ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey a déclaré que la visite officielle de deux jours d’Eli Cohen « sert de témoignage des relations bilatérales solides entre nos deux pays » et espère « que la visite approfondira davantage nos relations bilatérales« .

La semaine dernière, Eli Cohen a rencontré à Nairobi le président du Ghana, William Ruto, et le ministre kényan des Affaires étrangères, Alfred Mutua. Pendant son séjour, il a assisté à la réunion de coordination de mi-année de l’Union africaine et a également rencontré un haut responsable d’un pays musulman africain n’ayant aucun lien diplomatique avec l’État d’Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités