Le ministre israélien des Affaires étrangères est aux Philippines pour une visite historique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, est actuellement en visite à Manille, aux Philippines, marquant la première fois en 56 ans qu’un ministre israélien des Affaires étrangères se rend dans la capitale de ce pays. Eli Cohen se rendra, après cette visite, en Corée du Sud.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a rencontré aujourd’hui le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manelo, lors d’une réunion bilatérale visant à développer les relations commerciales entre les deux pays.

En plus d’Enrique Manelo, Eli Cohen rencontrera prochainement de hauts responsables gouvernementaux des Philippines et de la Corée du Sud, dont le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et discutera avec eux de l’élargissement des liens entre les trois nations dans les domaines de la sécurité et de l’économie.

« Nous renforçons nos relations avec les puissances montantes en Asie du Sud-Est. La visite aux Philippines et en Corée du Sud créera des opportunités politiques pour Israël dans cette région importante », a déclaré Eli Cohen.

Eli Cohen dirige deux délégations commerciales organisées par la Division économique du ministère des Affaires étrangères, l’Institut des exportations et les ambassades d’Israël à Manille et à Séoul.

La délégation commerciale aux Philippines se concentrera sur l’agriculture, l’eau, l’énergie et les technologies propres, la sécurité et la cybersécurité, la préparation aux situations d’urgence et la santé.

La délégation en Corée du Sud se concentrera sur les domaines de l’automobile, de la robotique, des usines intelligentes, de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée.

Le voyage d’Eli Cohen se déroule dans le contexte où Israël cherche à approfondir ses relations politiques et économiques non seulement avec les Philippines et la Corée du Sud, mais avec d’autres pays d’Asie. Le ministre israélien a affirmé que l’Asie est un continent avec un potentiel énorme et d’une grande importance pour Israël.

Il s’agit de la première visite d’un ministre israélien aux Philippines depuis mars 1967, lorsque le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Abba Eban, s’est rendu en Asie du Sud-Est et en Australie, arrivant aux Philippines pour une visite à Manille. La visite à Manille est historiquement importante, non seulement parce qu’Israël et les Philippines entretiennent des liens depuis 1958, mais aussi parce que les Philippines ont joué un rôle de sanctuaire pour les réfugiés juifs dans les années 1930 sous la direction de Manuel Quezon. Le sauvetage des Juifs aux Philippines a été reconnu par le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés).

Le voyage à Manille intervient également dans le sillage de la visite en Israël en 2018 de l’ancien président philippin Rodrigo Duterte. En février, les deux pays ont célébré 65 ans de relations et Israël a souligné à l’époque de nouveaux accords importants entre les pays. La marine philippine a acquis des patrouilleurs israéliens de classe Shaldag ces dernières années.

Eliran COHEN pour Israel Actualités