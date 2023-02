Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre le PDG de Boeing Defense, Space and Security à Jérusalem

Le premier ministre de l’État d’Israël Benjamin Netanyahu a rencontré hier à Jérusalem le PDG de Boeing Defence, Space and Security, Ted Colbert, à Jérusalem.

Lors de leurs discussions au bureau du premier ministre, les deux hommes ont évoqué la coopération existante entre Boeing et l’État d’Israël. Les deux responsables ont aussi discuté des futurs accords de défense et l’avenir de l’industrie aérospatiale mondiale, y compris les « principaux points de développements et d’innovations dans un avenir proche et lointain« , selon un communiqué du gouvernement israélien.

S’adressant aux journalistes dans les bureaux de Boeing à Tel-Aviv, Ted Colbert a déclaré « qu’il est absolument, positivement clair que nous restons déterminés à servir Israël. Cela s’exprime à travers deux grands programmes que nous avons actuellement et sur lesquels nous travaillons : le F-15IA et le KC-46″.

Le ministère israélien de la Défense a officiellement demandé le mois dernier l’achat de 25 chasseurs lourds Boeing F-15EX Eagle II, qui recevront la désignation F-15IA dans l’armée de l’air israélienne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités