Le premier ministre israélien Yair Lapid salue l’expulsion de l’Iran d’une comission de l’ONU sur les droits des femmes

Le premier ministre israélien Yair Lapid salue l’expulsion de l’Iran d’une commission de l’ONU sur les droits des femmes

L’actuel premier ministre israélien Yair Lapid a salué hier la décision du Conseil économique et social des Nations unies de retirer l’Iran de la Commission sur la condition de la femme.

« Le meurtre de Mahsa Amini par l’Iran et ses violations flagrantes des droits des femmes l’empêchent d’être membre d’un comité qui s’occupe des droits des femmes« , a déclaré Yair Lapid dans un communiqué.

Cette décision intervient en réponse à la répression violente de la République islamique d’Iran contre les manifestations nationales iraniennes après la mort le 16 septembre dernier de Masha Amini, 22 ans, trois jours après avoir été détenu par la police des mœurs du régime pour « port de vêtements inappropriés ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a aussi réagi et a déclaré que cette décision « envoie un message indubitable de soutien du monde entier au brave peuple iranien, et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes, qui restent intrépides malgré la brutalité et la violence perpétrées contre elles par le régime iranien ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités