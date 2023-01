Le président israélien Isaac Herzog prononcera un discours au parlement européen lors de la journée internationale de commémoration de l’Holocauste

Le président israélien Isaac Herzog s’adressera au parlement européen jeudi pour marquer la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, dans le cadre d’une visite de deux jours en Belgique.

Le président de l’État d’Israël prononcera un discours lors d’une session spéciale du parlement européen à laquelle assisteront des législateurs et des survivants de la Shoah.

Isaac Herzog partira mercredi pour Bruxelles, où il rencontrera la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le roi Philippe. Il visitera également l’école juive Athénée Ganenou et la Grande Synagogue d’Europe, et s’entretiendra avec des membres de la communauté juive.

Après son discours au parlement européen, Isaac Herzog rencontrera ensuite le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et des représentants de l’alliance qu’il informera de la situation stratégique d’Israël.

« Il s’agit d’une visite importante et exceptionnelle dans les institutions de l’Union européenne. La Belgique est un ami proche d’Israël et je suis sûr que mes rencontres avec le roi et les responsables gouvernementaux serviront de catalyseur pour de nombreuses collaborations avec lui« , a déclaré Isaac Herzog dans un communiqué.

La Journée internationale du souvenir de l’Holocauste est célébrée chaque année le 27 janvier, jour anniversaire de la libération du camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Eliran COHEN pour Israel Actualités