Le président israélien rencontre son homologue libérien à Jérusalem

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré aujourd’hui à Jérusalem son homologue libérien, George Weah, qui dirigeait une délégation comprenant plusieurs ministres du pays africain.

« Nous sommes tellement honorés de vous avoir avec nous. Je crois que le potentiel de la relation entre Israël et le Libéria est énorme, et votre visite ici est un gage d’amitié et de ce grand potentiel », a déclaré Isaac Herzog au président libérien.

Le président de l’État d’Israël a souligné qu’il était important pour le Libéria d’ouvrir une ambassade permanente en Israël, car cela augmenterait considérablement les possibilités de coopération.

« Il y a tellement de questions sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Il est nécessaire de faire progresser la coopération dans l’agriculture dès que possible, et nous avons parlé d’autres domaines d’intérêt, notamment la santé, la défense et les affaires étrangères. De nombreux problèmes peuvent être améliorés de manière spectaculaire », a affirmé Isaac Herzog.

George Weah a pour son part indiqué « qu’il est ici avec une délégation de ministres qui comprennent que nous avons fait une promesse à notre peuple et que nous devons la tenir. Nous voulons travailler avec Israël pour continuer à réussir« .

Les dirigeants ont ensuite tenu une discussion approfondie sur les moyens d’accroître la coopération bilatérale entre les deux pays, y compris les efforts visant à amener les étudiants libériens à étudier les innovations agricoles avancées en Israël.

Isaac Herzog a aussi réitéré l’importance du statut d’observateur d’Israël au sein de l’Union africaine.

L’année dernière, le Libéria a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau commercial à Jérusalem, qui devrait devenir à terme la première ambassade officielle du pays d’Afrique de l’Ouest en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités