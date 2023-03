Le Shin Beth arrête des terroristes palestiniens qui ont tenté de mener une attaque terroriste à Jérusalem

L’agence de sécurité israélienne, Shin Beth, a annoncé aujourd’hui qu’elle a déjoué une cellule terroriste de Cisjordanie organisée par des terroristes palestiniens de la bande de Gaza qui visait à mener une fusillade à Jérusalem dans les prochains jours.

Selon le Shin Bet, deux membres de l’organisation terroriste des Comités de résistance dans la bande de Gaza ont dirigé la création de la cellule : Iman Youssef Khalil Zakot et Zabri Mohammad Zabri Aram.

Le Shin Bet surveillait la cellule depuis le moment où les terroristes de Gaza ont commencé à planifier l’attaque terroriste à Jérusalem.

Iman Youssef Khalil Zakot et Zabri Mohammad Zabri Aram ont travaillé pour recruter de jeunes palestiniens en Cisjordanie et leur ont fourni une formation et des instructions afin de mener des attaques terroristes contre des israéliens. Les deux terroristes ont également travaillé pour transférer des armes à la cellule.

Récemment, deux terroristes palestiniens de Cisjordanie ont été arrêtés, soupçonnés d’être des agents de la cellule. Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont révélé qu’ils avaient prévu de mener une importante fusillade à Jérusalem pour la cellule dans les prochains jours. La cellule prévoyait également de mener des attaques supplémentaires au cours des derniers mois.

Le Shin Bet a souligné qu’il considère le Hamas comme responsable de toutes les activités terroristes provenant de la bande de Gaza, et « continuera à travailler encore plus dur pour contrecarrer toute tentative par des éléments terroristes de promouvoir une activité terroriste contre l’État d’Israël et d’agir résolument contre tous ceux qui sont impliqués dans ladite activité terroriste. »

Eliran COHEN pour Israel Actualités