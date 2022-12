Le Shin Beth arrête huit bédouins israéliens soupçonnés d’avoir volé des armes dans une base de Tsahal

Le Shin Bet, ainsi que les forces de police israéliennes, ont arrêté huit israéliens des régions bédouines du sud soupçonnés d’avoir volé des dizaines de milliers de balles et d’autres objets liés à l’armement dans des bases de Tsahal.

Une déclaration conjointe du Shin Bet et de la police a nommé les suspects comme étant Haron a-Sana, Maamon a-Sana, Mahmoud a-Sana, Hamad a-Sana, Abdul Karim a-Sana, Tarik a-Sana, Ismat Abu Elian et Udai Abu Sarihaan. Ces huit suspects sont des habitants des villages bédouins de Taravin a-Sana et Tel Sheva. Abu Elian et Sarihaan ont avoué leurs crimes.

Les suspects ont percé les clôtures de sécurité de la base de Tsahal de Sed Teiman et ont aussi endommagé le bunker où les armes étaient entreposées. Deux des suspects avaient la volonté de revendre les munitions.

Le Shin Beth a déclaré que voler des armes à Tsahal, potentiellement dans l’intention de les fournir à des groupes terroristes, était un « crime particulièrement grave » et qu’il devait faire l’objet d’une attention particulière, car il implique des citoyens israéliens.

Eliran COHEN pour Israel Actualités