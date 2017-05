Les banques israéliennes prennent en otage les retraités français d’Israël

Depuis au moins 2 semaines, les banques israéliennes ont interdit les retraits en Euros avec les cartes étrangères. Il semblerait qu’une directive ait été décidée en haut lieu, dans le but de mettre un coup au blanchiment d’argent et aux flux monétaires illégaux.

Mais cette suspension des retraits en euros touche d’abord et avant tout des dizaines de milliers de retraités français – et « d’immigrants Boeing » (qui vivent en Israël mais travaillent à l’étranger). De fait, tout ce petit monde retire des euros afin d’éviter des frais bancaires colossaux et des délais de virements entre banques internationales. Puis ils changent leurs euros dans des bureaux, au meilleur taux possible.

Mais avec cette suspension des retraits en euro, les retraités français expatriés en Israël pourraient en être de leur poche: jusqu’à 15€ de frais de retrait pour l’équivalent de 300 euros retirés en shekels. Puis il faut encore ajouter les frais des bureaux de change. Sur un an, la facture peut s’élever à 1000€ de frais inutiles… Une situation particulièrement complexe quand on sait que les retraités français hors zone-euro souffrent déjà terriblement de la chute de l’Euro !

Entre 2006 et 2017, la valeur d’un euro est passé de 5,95 shekels à 3,90 !

Ce soir, le député Meyer Habib a publié un message Facebook dans lequel il affirme prendre le problème à bras le corps afin d’élucider cette question des retraits en euros. Pour les 150,000 français d’Israël, Meyer Habib est le seul à pouvoir trouver une solution viable avec les autorités israéliennes.

Par Ariel Melles – JSSNews