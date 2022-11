Les États-Unis condamnent l’attentat terroriste qui a provoqué la mort de trois israéliens hier en Cisjordanie

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price a condamné les attaques terroristes à l’arme blanche et à la voiture bélier qui ont eu lieu hier près d’Ariel, une ville israélienne de Cisjordanie, dans lesquelles trois civils israéliens ont trouvé la mort.

« Nous condamnons fermement l’attaque terroriste qui a tué trois Israéliens et en a blessé trois autres. La période récente a vu une augmentation brutale et alarmante du nombre de morts et de blessés palestiniens et israéliens, dont de nombreux enfants. Il est vital que les parties prennent des mesures urgentes pour éviter de nouvelles pertes de vie« , a déclaré Ned Price.

Le porte-parole du département d’État américain a affirmé que « Les États-Unis sont profondément préoccupés par l’augmentation de la violence en Cisjordanie« .

Ce matin, dans le cadre de l’opération Shover Galim, les forces de Tsahal ont opéré dans le village de Khars en Cisjordanie pour cartographier la maison du terroriste qui a perpétré l’attaque terroriste près de la ville d’Ariel. La cartographie a été réalisée dans le but d’examiner la possibilité de démolir la maison, selon les décisions qui seront prises.

Eliran COHEN pour Israel Actualités