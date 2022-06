Les États-Unis veulent toujours rouvrir un consulat palestinien à Jérusalem-Est

Ned Price, le porte-parole du département d’État américain, a déclaré hier soir lors d’un point presse que les États-Unis sont toujours engagés à « rouvrir un consulat américain à Jérusalem-Est« .

Il a ensuite précisé que les États-Unis sont persuadés que « la réouverture du consulat peut être un moyen important pour notre pays de s’engager et d’apporter son soutien au peuple palestinien. Nous continuons à en discuter avec nos partenaires israéliens et palestiniens et nous continuerons à consulter les membres du Congrès ».

Le président américain Joe Biden avait promis dans sa campagne présidentielle de rouvrir un consulat palestinien à Jérusalem-Est. Début septembre 2021, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, s’était opposé à cette décision, jugeant que Jérusalem « était la capitale d’Israël et d’Israël seulement« . Les États-Unis avaient mis alors de côté ce projet, pour le moment.

Joe Biden va aussi nommer prochainement Hady Amr, le secrétaire d’État adjoint pour les affaires israéliennes et palestiniennes au rôle d’envoyé spécial auprès des palestiniens.