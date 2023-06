Les exportations de défense israéliennes ont atteint un niveau record en 2022

Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que l’État d’Israël a vendu un record de 12,6 milliards de dollars d’exportations de défense en 2022.

Les exportations de défense ont doublé en moins d’une décennie et augmenté de 50% au cours des trois dernières années, les ventes aux pays des accords d’Abraham atteignant 3 milliards de dollars, a indiqué le ministère israélien de la Défense.

Les données ont été présentées lors d’une conférence de hauts dirigeants de l’industrie de la défense présidée par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et tenue dans la tour du ministère de la Défense au quartier général militaire de Kirya à Tel-Aviv.

Les drones ont représenté 25 % des exportations, tandis que les missiles, les roquettes et les systèmes de défense aérienne ont représenté 19 %. Les radars ont représenté 13 % des exportations.

En ce qui concerne les régions, les régions Asie et Pacifique ont représenté 30 % des ventes, tandis que l’Europe a représenté 29 % des ventes et l’Amérique du Nord 11 % des ventes.

« Les données sans précédent présentées par l’establishment de la défense – centrées sur un nouveau record des volumes d’exportation de la défense – reflètent de la manière la plus frappante la force de sécurité et la supériorité technologique de l’État d’Israël », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant dans un communiqué.

« Les citoyens d’Israël d’aujourd’hui ont une grande raison d’être fiers, aussi des personnages extraordinaires et surtout de ceux qui les soutiennent. Les changements mondiaux ont créé une forte demande pour les technologies israéliennes qui sont devenues un nom familier dans le monde, et nous prévoyons que cette tendance se poursuivra et s’intensifiera également au cours de l’année à venir », a ajouté le ministre israélien de la Défense.

Eliran COHEN pour Israel Actualités