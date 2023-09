Les forces israéliennes arrêtent dix-neuf personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir dix-neuf personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les soldats israéliens ont arrêté sept personnes recherchées dans les villes de Ramallah et Hébron ainsi que dans les villages d’Azon, Aram et Azaim.

Les combattants israéliens ont arrêté deux personnes recherchées dans le camp de réfugiés d’El Arov. Lors de cette opération, des suspects ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Les forces israéliennes ont arrêté six personnes recherchées et ont confisqué une arme M-16 et des munitions à Kfar Anta et à Kfar Aqab.

Les soldats israéliens ont arrêté trois personnes recherchées et ont confisqué des pièces d’armes, un fusil, des balles et une cartouche dans le village d’El Amri.

Une autre personne recherchée a été arrêté dans le camp de réfugiés de Gilzon.

Les dix-neuf personnes recherchées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités